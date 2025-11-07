17:19
Попрошайничество на дорогах: проект закона предлагает арест до пяти суток

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР». Документ предлагает ужесточить ответственность за попрошайничество и вовлечение в него уязвимых категорий граждан.

Согласно проекту, за попрошайничество на проезжей части дорог или назойливое обращение к гражданам с просьбой о деньгах будут наказывать:

  • общественными работами от 20 до 30 часов или арестом до трех суток;
  • общественные работы от 30 до 40 часов либо арест на срок от трех до пяти суток — если повторное нарушение совершат в течение месяца.

Если нарушение повторно совершит иностранный гражданин, ему может грозить выдворение из страны.

Отдельную статью вводят за вовлечение в попрошайничество пожилых людей, беременных женщин, людей с инвалидностью и граждан с психическими расстройствами. За такие действия — штраф в 20 тысяч сомов.

Если вовлечение совершено иностранцем повторно в течение месяца — предусмотрено выдворение.

Кроме того, изменения предлагаются в Закон «О внешней миграции». Иностранцев, занимающихся попрошайничеством или вовлекающие в него других, могут признать нарушающими условия пребывания.
