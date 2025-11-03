08:26
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Власть

Запретить вывоз на свалки отходов, пригодных для переработки, предлагают в КР

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагает запретить вывоз на свалки отходов, пригодных для переработки. Проект постановления кабмина «Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» вынесен на общественное обсуждение.

По данным ведомства, объемы отходов в стране растут, но уровень переработки остается низким, потому что почти нет практики раздельного сбора. В тоже время из-за нехватки сырья частные перерабатывающие предприятия вынуждены импортировать его.

По мнению чиновников, предлагаемый запрет будет стимулировать переработку и благоприятно скажется на окружающей среде.

Объем вывезенных твердых бытовых отходов за пределы Кыргызской Республики за последние 5 лет вырос более, чем на 40 процентов. В прошлом году в среднем каждый кыргызстанец произвел 251,5 килограмма твердых бытовых отходов.

Сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов приводит к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, потере биоразнообразия и опустыниванию. Ввиду отсутствия мусороперерабатывающих заводов значительную проблему представляют твердые отходы потребления, которые вывозятся для захоронения на стихийные свалки.

В связи с увеличением ассортиментов товаров/продукции и их упаковки, наблюдается тенденция устойчивого роста разновидностей отходов. Практически каждый вид товаров/продукции после утраты ими потребительских свойств образуют отходы, в состав которых входят вторичные материальные ресурсы.

Сбору и утилизации в качестве вторичного сырья подвергаются отходы, которые характеризуются высоким уровнем ликвидности в сложившихся условиях: лом черных и цветных металлов, стекло, а также пластмасса, бумага и картон, алюминиевые банки.

Отсутствие специализированных заводов и сетей сбора приводит к доминированию неформального сектора (ручная разборка, нелегальный экспорт), который игнорирует экологические и санитарные нормы. В Минприроды считают, что запрет на захоронение полезных отходов приведет к упразднению такой практики.

Предлагаемый перечень не является прямым списком «отходов», а фокусируется на товарах и упаковке, отходы от которых содержат полезные компоненты (металлы, пластик, стекло) и подлежат обязательной утилизации. Захоронение таких отходов запрещено, так как они считаются вторичными материальными ресурсами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349428/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане запретят захоронение отходов, пригодных для переработки
Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему
Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден
Теперь под запретом и лошади: Кыргызстан ужесточил правила вывоза скота
Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба
Запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией требует Белый дом
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года
Запрет на проведение митингов и пикетов в Бишкеке снова продлили
Популярные новости
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ рассказал о&nbsp;министре, которому угрожал Камчи Кольбаев Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
3 ноября, понедельник
08:19
Запретить вывоз на свалки отходов, пригодных для переработки, предлагают в КР Запретить вывоз на свалки отходов, пригодных для перера...
08:01
В Чуйской области пьяный мужчина в упор застрелил свою супругу во время ссоры
07:54
Выборы-2025. ЦИК отказала в регистрации кандидату за фото с Камчи Кольбаевым
07:39
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: ночью будет холодно
19:00
Афиша Бишкека на неделю: русский балет, киноновинки и выставки
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
Число детей, отравившихся шаурмой в частной школе, увеличилось до 63
17:26
Ульяновская область России хочет расширять сотрудничество с Кыргызстаном