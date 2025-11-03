Запретить вывоз на свалки отходов, пригодных для переработки, предлагают в КР

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагает запретить вывоз на свалки отходов, пригодных для переработки. Проект постановления кабмина «Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» вынесен на общественное обсуждение.

По данным ведомства, объемы отходов в стране растут, но уровень переработки остается низким, потому что почти нет практики раздельного сбора. В тоже время из-за нехватки сырья частные перерабатывающие предприятия вынуждены импортировать его.

По мнению чиновников, предлагаемый запрет будет стимулировать переработку и благоприятно скажется на окружающей среде.

Объем вывезенных твердых бытовых отходов за пределы Кыргызской Республики за последние 5 лет вырос более, чем на 40 процентов. В прошлом году в среднем каждый кыргызстанец произвел 251,5 килограмма твердых бытовых отходов.

Сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов приводит к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, потере биоразнообразия и опустыниванию. Ввиду отсутствия мусороперерабатывающих заводов значительную проблему представляют твердые отходы потребления, которые вывозятся для захоронения на стихийные свалки.

В связи с увеличением ассортиментов товаров/продукции и их упаковки, наблюдается тенденция устойчивого роста разновидностей отходов. Практически каждый вид товаров/продукции после утраты ими потребительских свойств образуют отходы, в состав которых входят вторичные материальные ресурсы.

Сбору и утилизации в качестве вторичного сырья подвергаются отходы, которые характеризуются высоким уровнем ликвидности в сложившихся условиях: лом черных и цветных металлов, стекло, а также пластмасса, бумага и картон, алюминиевые банки.

Отсутствие специализированных заводов и сетей сбора приводит к доминированию неформального сектора (ручная разборка, нелегальный экспорт), который игнорирует экологические и санитарные нормы. В Минприроды считают, что запрет на захоронение полезных отходов приведет к упразднению такой практики.

Предлагаемый перечень не является прямым списком «отходов», а фокусируется на товарах и упаковке, отходы от которых содержат полезные компоненты (металлы, пластик, стекло) и подлежат обязательной утилизации. Захоронение таких отходов запрещено, так как они считаются вторичными материальными ресурсами.