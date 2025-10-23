ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отказала двум гражданам, заявившим о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, в регистрации.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, отказано Курманбеку Жоошбаеву и Рахиме Асановой.
Отмечается, что они не соответствуют требованиям законодательства о постоянном проживании на территории Кыргызстана не менее последних пяти лет.
Кроме этого, гражданин Кубанычбек Нурматов, выдвинувшийся кандидатом в депутаты ЖК, подал заявление об отказе от участия в парламентских выборах.
По данным Центризбиркома, 22 октября зарегистрировано 29 кандидатов, среди них несколько действующих парламентариев — Эрлан Кокулов, Айгуль Айдарова, Балбак Тулобаев и другие.