ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отказала двум гражданам, заявившим о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, в регистрации.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, отказано Курманбеку Жоошбаеву и Рахиме Асановой.

Отмечается, что они не соответствуют требованиям законодательства о постоянном проживании на территории Кыргызстана не менее последних пяти лет.

Кроме этого, гражданин Кубанычбек Нурматов, выдвинувшийся кандидатом в депутаты ЖК, подал заявление об отказе от участия в парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, 22 октября зарегистрировано 29 кандидатов, среди них несколько действующих парламентариев — Эрлан Кокулов, Айгуль Айдарова, Балбак Тулобаев и другие.