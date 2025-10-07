Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола

Мэр Оша Женишбек Токторбаев подарил машину делегации мэрии города Каракола, прибывшей в южную столицу для обмена опытом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, ключи от нового электромобиля 2025 года выпуска вручены мэру города Каракола Каныбеку Адиеву, возглавлявшему делегацию.

«Гости из Каракола заявили, что подарок был неожиданным, поблагодарили мэра города Женишбека Токторбаева и пригласили представителей мэрии Оша в Каракол», — говорится в сообщении ошского муниципалитета.

Отмечается, что прибывшая для обмена опытом группа из Каракола ознакомится с деятельностью муниципальных предприятий ошской мэрии, посетит социальные и культурные объекты.

Города Ош и Каракол являются городами побратимами с 2013 года.