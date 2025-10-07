17:35
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Власть

Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола

Мэр Оша Женишбек Токторбаев подарил машину делегации мэрии города Каракола, прибывшей в южную столицу для обмена опытом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, ключи от нового электромобиля 2025 года выпуска вручены мэру города Каракола Каныбеку Адиеву, возглавлявшему делегацию.

«Гости из Каракола заявили, что подарок был неожиданным, поблагодарили мэра города Женишбека Токторбаева и пригласили представителей мэрии Оша в Каракол», — говорится в сообщении ошского муниципалитета.

Отмечается, что прибывшая для обмена опытом группа из Каракола ознакомится с деятельностью муниципальных предприятий ошской мэрии, посетит социальные и культурные объекты.

Города Ош и Каракол являются городами побратимами с 2013 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346323/
просмотров: 206
Версия для печати
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Кыргызстан запускает пилотный проект по&nbsp;использованию спутникового интернета Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
Экономия электричества и&nbsp;цены на&nbsp;уголь. В&nbsp;кабмине прошло заседание по&nbsp;ОЗП Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
7 октября, вторник
17:30
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходны...
17:23
Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
17:22
Пороки развития, кесарево. Как работает новый перинатальный центр в Бишкеке
17:13
Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
17:02
В Бишкеке сносят здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева