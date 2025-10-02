13:14
Власть
Сюжет: Выборы — 2025

Выборы — 2025: даты, как проверить себя в списках и кого не пустят в парламент

Фото из интернета. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обнародовала обращение

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обнародовала обращение к гражданам, кандидатам и СМИ в связи с предстоящими досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Согласно Указу президента Садыра Жапарова от 30 сентября 2025 года, голосование состоится 30 ноября.

ЦИК напоминает, что выборы пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах будут избраны 90 депутатов, по три от каждого округа. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам

Право голоса имеют граждане КР, достигшие 18 лет и прошедшие биометрическую регистрацию. Предварительные списки избирателей будут опубликованы на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывешены на участках 14 октября. Проверить себя в списках можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Выдвижение кандидатов завершается 30 октября, регистрация — до 10 ноября. Для этого работает система «Электронный кандидат», позволяющая подавать документы онлайн.

В ЦИК напомнили, что к выборам допускаются граждане старше 25 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком и постоянно проживающие в КР не менее последних пяти лет. Лица с судимостью, в том числе погашенной, баллотироваться не смогут.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. СМИ и интернет-издания должны пройти аккредитацию в ЦИК для участия в агитационной кампании.

«От действий избирательных комиссий зависит доверие граждан к процессу. Мы приложим максимум усилий, чтобы выборы прошли законно, прозрачно и в спокойной обстановке», — говорится в обращении.

ЦИК призывает участников избирательного процесса соблюдать нормы закона, проявлять взаимное уважение и обращаться по всем вопросам через официальный сайт www.shailoo.gov.kg, телефоны горячей линии и WhatsApp.
