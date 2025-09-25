В кабмине обсудили повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС

Под председательством заместителя главы кабинета министров Бакыта Торобаева состоялось совещание по вопросу выработки комплекса мер для повышения эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в совещании приняли участие руководители Минэкономики, Минфина, Минтранса, Минводсельпрома, а также Налоговой, Таможенной и Пограничной служб.

«Бакыт Торобаев подчеркнул важность внедрения эффективных цифровых механизмов по контролю и учету товаров, усиления уровня взаимодействия госорганов, а также устранения условий, способствующих выпадению налоговых поступлений в бюджет. Координация исполнения поставленных перед государственными органами задач будет осуществляться управлением контроля исполнения решений президента и кабмина», — говорится в сообщении.