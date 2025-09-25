22:45
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Власть

В кабмине обсудили повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС

Фото кабмина

Под председательством заместителя главы кабинета министров Бакыта Торобаева состоялось совещание по вопросу выработки комплекса мер для повышения эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в совещании приняли участие руководители Минэкономики, Минфина, Минтранса, Минводсельпрома, а также Налоговой, Таможенной и Пограничной служб.

«Бакыт Торобаев подчеркнул важность внедрения эффективных цифровых механизмов по контролю и учету товаров, усиления уровня взаимодействия госорганов, а также устранения условий, способствующих выпадению налоговых поступлений в бюджет. Координация исполнения поставленных перед государственными органами задач будет осуществляться управлением контроля исполнения решений президента и кабмина», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344951/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин ввел временный запрет на вывоз известняка-ракушечника за пределы ЕАЭС
В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
Рост потребительских цен зафиксирован во всех странах ЕАЭС, кроме Армении
В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка
Саммит ЕМПС: какие документы подписали главы правительств ЕАЭС
Премьер Казахстана озвучил, что мешает свободному движению товаров в ЕАЭС
Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономического развития
«Салам, аскер!» — Михаил Мишустин поприветствовал почетный караул в Чолпон-Ате
Михаил Мишустин прибыл в Чолпон-Ату для участия в заседании Евразийского совета
Премьер-министр Армении не приедет в Кыргызстан на заседание ЕМПС
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
22:45
Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор с...
22:27
Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
22:03
Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание
21:49
В кабмине обсудили повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС
21:20
Как идет реконструкция моста на улице Ауэзова, рассказали в мэрии Бишкека