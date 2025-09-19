00:03
Дональд Трамп провел «очень продуктивный» телефонный разговор с Си Цзиньпином

Дональд Трамп сообщил, что провел «очень продуктивный» телефонный разговор с Си Цзиньпином, стороны договорились о нескольких встречах, пишет телеграм-канал «Контекст».

Как сообщил американский президент в Truth Social, стороны достигли прогресса по ключевым вопросам, включая торговлю, урегулирование конфликта в Украине и судьбу TikTok.

«Мы также договорились с Си Цзиньпином о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о моем визите в Китай в начале следующего года и о том, что председатель Си также посетит Соединенные Штаты в подходящее время. Разговор был очень успешным, мы планируем продолжить диалог по телефону. Ценим одобрение по TikTok и с нетерпением ждем встречи на АТЭС!» — написал Трамп.

В Пекине высказались о разговоре так — руководители стран обменялись мнениями относительно нынешних отношений, разговор был «прагматичным, позитивным и конструктивным». Си Цзиньпин поблагодарил за поддержку, которую США оказали во время Второй мировой войны, призвал Трампа избегать односторонних санкций и заявил, что хочет рыночных правил для TikTok.
