На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев во время встречи с жителями Ноокатского района заявил, что на него неоднократно пытались совершить покушение.

По словам главы спецслужб, угрозы исходят не только от криминальных структур, но и от родственников и подельников коррупционеров, которым мешает активная борьба государства с теневыми схемами.

«Было немало попыток меня устранить. По секретному поручению президента мне выделили личную охрану: «Проследите, чтобы с ним ничего не случилось». Но мы выдержим, доведем начатое дело до конца», — подчеркнул он.

Это заявление стало продолжением целой череды высказываний Камчыбека Ташиева о давлении и угрозах в его адрес.

История началась в 2021 году, когда сразу после назначения и запуска антикоррупционных кампаний он впервые открыто заявил, что со стороны криминала получает прямые угрозы. Тогда речь шла о попытках остановить громкие расследования, в том числе связанные с незаконной добычей полезных ископаемых и контрабандой.

Уже в 2022-м тема приобрела новый масштаб. В одном из интервью Камчыбек Ташиев отметил, что угрозы стали системными и ему приходится сталкиваться с организованными преступными группами, которые не только сопротивлялись следственным действиям, но и пытались влиять на сотрудников спецслужб. Именно тогда он впервые заговорил о возможных планах покушений, которые, по его словам, пресечены благодаря работе ГКНБ.

В 2023 году глава госкомитета снова возвращался к этой теме. Выступая на встречах с гражданами, он подчеркивал, что борьба с коррупцией неизбежно задевает интересы сильных противников. В заявлениях Камчыбека Ташиева звучало, что угрозы и давление стали частью его повседневной работы, а сам факт сопротивления — свидетельство того, что государство идет в верном направлении.

В 2024-м спецслужбы нашли и задержали автора письма с угрозами в адрес руководителя госкомитета. В ведомстве отметили, что возбуждено дело по статье «Приготовление к убийству лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности» УК КР.

Благодаря камерам наблюдения оперативной группе удалось установить подозреваемого. Им оказался гражданин Ж.А.С., ранее дважды судимый, имеющий образование военного летчика, в последующем проходивший службу в составе ограниченного военного контингента на афганской границе, где приобрел боевой опыт и навыки конспирации. С 1994 года Ж.А.С. проходил службу в Вооруженных силах КР.

Фото ГКНБ. На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов

В том же году Камчыбек Ташиев заявлял, что было пять-шесть попыток покушения на него, пресечено два покушения на президента Садыра Жапарова.

По словам председателя спецслужб, планировалось взорвать дорогу, по которой он будет проезжать. В госкомитет поступило письмо с угрозой ему и его семье. И заявил, что распознал в нем почерк иностранных спецслужб и неких олигархов.

К 2025-му тема личной безопасности Камчыбека Ташиева вновь оказалась в центре внимания. Его слова в Ноокатском районе прозвучали особенно ярко на фоне заявлений о «бандитах», которые в прошлые годы указывали властям, кто должен стать депутатом и какие партии должны пройти в парламент. На этот раз глава ГКНБ прямо сказал, что покушения действительно готовили, и именно поэтому по распоряжению главы государства ему предоставлена усиленная охрана.

Такие угрозы начались задолго до его нынешней должности. В октябре 2010 года около 50 вооруженных людей предприняли попытку ворваться в его дом. По словам политика, в тот момент он выходил из дома с пятилетним сыном. Нападавшие открыли огонь, но охрана их остановила. В результате стычки несколько человек задержали.

История с угрозами в адрес Камчыбека Ташиева складывается в целую хронологию, охватывающую последние четыре года. Сначала — предупреждения и давление со стороны криминала, затем — попытки непосредственного устрашения, после речь зашла о реальных планах ликвидации.

Заявления главы ГКНБ показывают, что угроза его жизни не ограничивается единичными случаями, а носит системный характер, связанный с его ролью в борьбе с коррупцией и преступностью.

Сегодняшнее признание в Ноокате стало очередным напоминанием о том, что личная безопасность первых лиц, занимающихся противодействием коррупции, остается в зоне риска. Сам Камчыбек Ташиев уверяет, что готов выдержать давление и довести начатое дело до конца.