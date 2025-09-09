Кабмин принимает ряд мер по стабилизации цен на продукты питания. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

По его словам, для сдерживания роста цен серьезно работает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с антимонопольным органом.

«Введено прямое регулирование цен на мясо. Активно работаем по стимулированию заготовительных работ картофеля и сезонных овощей, так сказать, борщевого набора. В этом направлении будем вести активную работу и оказывать всяческое содействие нашим сельхозпроизводителям, чтобы они обеспечивали прежде всего стабильность цен и ситуации в целом на рынке», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он добавил, что сфера сельского хозяйства показывает положительную динамику, несмотря на то, что в последние годы наблюдается значительная нехватка поливной воды и есть соответствующие проблемы в вегетационный период.

«К примеру, животноводство демонстрирует прирост примерно 3 процента. Думаю, это благодаря господдержке и льготному финансированию. Устойчивость нашей продовольственной безопасности обеспечивается на должном уровне», — отметил первый зампред кабмина.

Ранее сообщалось, что за завышение цен на мясо в Кыргызстане наложили семь штрафов и выдано десять предписаний.