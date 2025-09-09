На поездку в Италию и Ватикан делегация потратила 11 миллионов сомов

В 2024 году на официальный визит в Италию и Ватикан правительственной делегации было потрачено 11 миллионов сомов. Такие данные содержатся в отчете кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

Согласно документу, бюджет администрации президента КР увеличился на 224 миллиона 700 тысяч сомов по сравнению с утвержденным планом и составил 819 миллионов 800 тысяч сомов.

В отчете перечислены мероприятия, в связи с которыми произошло увеличение бюджета. Так, например, 6 миллионов было потрачено на подготовку выезда президента и председателя кабинета министров в Италию (Рим и Ватикан), а 5 миллионов — на оплату транспортных расходов в связи с официальным рабочим визитом делегации во главе с президентом в Италию.

Также увеличение бюджета администрации президента было связано с передачей средств в Фонд развития и стимулирования, с ремонтом в резиденции президента, проведением конкурсных торгов на портале государственных закупок.