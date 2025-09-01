Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа

План Дональда Трампа по восстановлению сектора Газа предусматривает перевод территории под протекторат США на 10 лет. Об этом сообщается в материале The Washington Post.

Фото из архива. Сектор Газа практически стерт с лица Земли

Уточняется, что администрация Белого дома подготовила план послевоенного обустройства сектора Газа. Согласно 38-страничному документу, США предлагают взять под свой контроль анклав как минимум на десятилетний период. По плану предусмотрено временное переселение более 2 миллионов местных жителей. Населению будет предложено либо переместиться в специально созданные безопасные зоны внутри Газы, либо получить помощь для выезда и переезда в другую страну на постоянное место жительства.

Каждому палестинцу, который примет решение о выезде, будет предоставлена денежная выплата в размере $5 тысяч наличными. Кроме того, им будут выделены субсидии для покрытия арендной платы на новом месте жительства сроком на четыре года, а также обеспечение продовольствием на один год.

В документе отмечается, что расселение каждого уехавшего позволит трасту сэкономить около $23 тысяч. Эти средства в противном случае были бы потрачены на организацию временного жилья и услуг жизнеобеспечения в безопасных зонах для оставшихся.

Ранее глава США заявлял, что сектор Газа необходимо снести, поскольку он разрушен.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Ранее кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.