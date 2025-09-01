19:03
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Власть

Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа

План Дональда Трампа по восстановлению сектора Газа предусматривает перевод территории под протекторат США на 10 лет. Об этом сообщается в материале The Washington Post.

из архива
Фото из архива. Сектор Газа практически стерт с лица Земли

Уточняется, что администрация Белого дома подготовила план послевоенного обустройства сектора Газа. Согласно 38-страничному документу, США предлагают взять под свой контроль анклав как минимум на десятилетний период. По плану предусмотрено временное переселение более 2 миллионов местных жителей. Населению будет предложено либо переместиться в специально созданные безопасные зоны внутри Газы, либо получить помощь для выезда и переезда в другую страну на постоянное место жительства.

Каждому палестинцу, который примет решение о выезде, будет предоставлена денежная выплата в размере $5 тысяч наличными. Кроме того, им будут выделены субсидии для покрытия арендной платы на новом месте жительства сроком на четыре года, а также обеспечение продовольствием на один год.

В документе отмечается, что расселение каждого уехавшего позволит трасту сэкономить около $23 тысяч. Эти средства в противном случае были бы потрачены на организацию временного жилья и услуг жизнеобеспечения в безопасных зонах для оставшихся.

Ранее глава США заявлял, что сектор Газа необходимо снести, поскольку он разрушен.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Ранее кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341767/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
Дональд Трамп требует привлечь к ответственности Джорджа Сороса и его сына
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп
Сделка состоялась: США приобрели 10 процентов акций Intel
Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН
Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона
Армия обороны Израиля начала захват Газы
Популярные новости
Потерпите&nbsp;&mdash; все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к&nbsp;горожанам Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России
В&nbsp;Кыргызстане вводят госмонополию на&nbsp;подготовку специалистов в&nbsp;сфере медицины В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины
Бизнес
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
1 сентября, понедельник
18:54
Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Вьетнама. О чем говорили Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Вьетнама....
18:53
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
18:30
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
45 лет в профессии учителя и сертификат на 150 тысяч сомов от кабмина
17:48
Жутко или креативно? На дорогах Чуйской области устанавливают макеты школьников