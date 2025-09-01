Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, Китай.

Фото из социальных сетей. «Очень продуктивно»: Моди раскрыл подробности встречи с Садыром Жапаровым

«Очень продуктивный разговор состоялся с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Тяньцзине. Наши страны разделяют крепкое партнерство, и мы будем продолжать работать вместе, чтобы добавить больше энергии нашему сотрудничеству в области развития», — написал Нарендра Моди на своей официальной странице в соцсетях, опубликовав фото встречи.

Под публикацией появились сотни комментариев индийских пользователей. Многие отмечали растущий авторитет премьера, называя его «глобальным лидером» и даже «достойным Нобелевской премии мира».

В свою очередь, ряд аналитиков подчеркнули, что переговоры с Садыром Жапаровым могут открыть новые возможности для сотрудничества в сфере торговли и инвестиций между Кыргызстаном и Индией.