14:29
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Власть

Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал интервью национальному телеканалу, в котором поделился личными воспоминаниями о детстве и первых шагах на пути к образованию. Его откровения тронули многих жителей Кыргызстана.

«Спор отца и матери по поводу меня до сих пор перед глазами. Отец говорил маме: «Зачем все это? Парень вырос, пусть помогает мне по хозяйству». На что мама отвечала: «Я знаю, сын многого добьется, он смышленый, хорошо усваивает знания, ему нужно учиться». Они спорили и даже ругались. Я помню все это», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Он также вспомнил, как мать пришла в интернат имени Терешковой с большим индюком и ведром масла, чтобы убедить преподавателей принять сына.

«Мама понимала, что дать образование человеку — это основное. Когда я думаю про интернат, я всегда вспоминаю маму. Она говорила: «Вот увидите, мой сын будет здесь учиться, поступит в институт, станет большим человеком, будет председателем колхоза», — поделился глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что достиг гораздо большего, чем просто председатель колхоза, подчеркнув роль упорства, знаний и поддержки родителей в формировании жизненного пути. Во время откровенного интервью он еле сдержал слезы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/341750/
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
1 сентября. Глава ГКНБ поздравил детей и учителей в Джалал-Абаде
Рецепт крепкой дружбы от главы ГКНБ
Замминистра транспорта и руководитель компании «Бета групп» задержаны
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
В Кара-Жыгаче незаконно приватизировали более 3 гектаров сельхозземли
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров
Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша
В Оше наркоборец задержан при получении взятки
Первые курсанты Академии ГКНБ КР приняли воинскую присягу
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
Популярные новости
Потерпите&nbsp;&mdash; все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к&nbsp;горожанам Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России
В&nbsp;Кыргызстане вводят госмонополию на&nbsp;подготовку специалистов в&nbsp;сфере медицины В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины
Бизнес
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
1 сентября, понедельник
14:29
В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензи...
14:27
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
14:15
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
14:07
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
14:07
Новый сезон Суперлиги Кыргызстана по футзалу стартует 6 сентября