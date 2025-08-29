Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия административного здания и Дома приемов полномочного представительства Министерства иностранных дел в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в новом комплексе предусмотрен большой конференц-зал на 120 мест, несколько залов для встреч различного формата, банкетный зал, рабочие кабинеты сотрудников, а также консульский центр для обслуживания граждан.

Отмечается, что президент поручил МИД обеспечить эффективную работу представительства, наладить качественное обслуживание граждан и максимально использовать возможности комплекса для проведения международных мероприятий в южном регионе страны.

Полномочное представительство Министерства иностранных дел КР по южным регионам было основано в 2000 году. Представительство находится в городе Ош.