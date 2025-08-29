17:50
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана

Фото пресс-службы президента КР. Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия административного здания и Дома приемов полномочного представительства Министерства иностранных дел в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в новом комплексе предусмотрен большой конференц-зал на 120 мест, несколько залов для встреч различного формата, банкетный зал, рабочие кабинеты сотрудников, а также консульский центр для обслуживания граждан.

Отмечается, что президент поручил МИД обеспечить эффективную работу представительства, наладить качественное обслуживание граждан и максимально использовать возможности комплекса для проведения международных мероприятий в южном регионе страны.

Полномочное представительство Министерства иностранных дел КР по южным регионам было основано в 2000 году. Представительство находится в городе Ош.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341513/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Госучреждение «Е-Дипломат» создали при МИД Кыргызстана
В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Горы — Молодежь»
ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана
Президент подписал Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике»
Садыр Жапаров ознакомился с реализацией экологического проекта на Иссык-Куле
Президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в Иссык-Кульской области
Президент подписал изменения в законы о госимуществе и ГЧП
В КР установили жесткий лимит на отклонение от смет при строительстве дорог
Главы МИД КР и РК обсудили ключевые аспекты взаимодействия двух стран
Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
Оформите в&nbsp;BakAi ОСАГО для близких и&nbsp;родных Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
29 августа, пятница
17:42
KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата» KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство...
17:40
Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье
17:24
Отечественный певец Ulukmanapo ударил охранника садика в Бишкеке
17:22
Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ
17:14
Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана