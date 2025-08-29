Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в торжественном открытии дороги Узген – Мырза-Аке – Кара-Кульджа в Ошской области.

В своем выступлении глава государства отметил стратегическую важность инфраструктурных проектов: «У кого дорога хороша — у того и дела идут хорошо. Поздравляю вас с открытием этой дороги накануне Дня независимости Кыргызской Республики! Пусть она станет дорогой, укрепляющей инфраструктуру страны, усиливающей связь между регионами и повышающей качество жизни людей!»

По словам президента, в последние годы государство активно развивает дорожную отрасль. Он отметил, что «раньше дороги строились в кредит и при поддержке иностранных компаний, теперь около 80 процентов дорог возводятся за счет государственного бюджета отечественными компаниями».

Дорога Узген – Мырза-Аке – Кара-Кульджа является одним из ключевых маршрутов региона. За четыре месяца проведен капитальный ремонт 34 километров трассы, что существенно улучшает транспортное сообщение для жителей Кара-Кульджи, Мырза-Аке и Узгена, активизирует торговлю и укрепляет социально-экономические связи.

В ближайшие годы мы доведем асфальт не только до сел, но даже до самых отдаленных пастбищ. У государства есть и силы, и средства для этого. Нам нужно только время. Садыр Жапаров

Помимо открытия дороги глава государства в онлайн-формате представил более 60 новых производственных предприятий в разных регионах страны, которые создадут тысячи рабочих мест и поддержат экономику.