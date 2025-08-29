17:50
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в торжественном открытии дороги Узген – Мырза-Аке – Кара-Кульджа в Ошской области.

В своем выступлении глава государства отметил стратегическую важность инфраструктурных проектов: «У кого дорога хороша — у того и дела идут хорошо. Поздравляю вас с открытием этой дороги накануне Дня независимости Кыргызской Республики! Пусть она станет дорогой, укрепляющей инфраструктуру страны, усиливающей связь между регионами и повышающей качество жизни людей!»

По словам президента, в последние годы государство активно развивает дорожную отрасль. Он отметил, что «раньше дороги строились в кредит и при поддержке иностранных компаний, теперь около 80 процентов дорог возводятся за счет государственного бюджета отечественными компаниями».

Дорога Узген – Мырза-Аке – Кара-Кульджа является одним из ключевых маршрутов региона. За четыре месяца проведен капитальный ремонт 34 километров трассы, что существенно улучшает транспортное сообщение для жителей Кара-Кульджи, Мырза-Аке и Узгена, активизирует торговлю и укрепляет социально-экономические связи.

В ближайшие годы мы доведем асфальт не только до сел, но даже до самых отдаленных пастбищ. У государства есть и силы, и средства для этого. Нам нужно только время.

Садыр Жапаров

Помимо открытия дороги глава государства в онлайн-формате представил более 60 новых производственных предприятий в разных регионах страны, которые создадут тысячи рабочих мест и поддержат экономику. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/341510/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров осмотрел строительство жилого комплекса «Асман Резиденс-1» в Оше
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
Садыр Жапаров в Оше: новые школы, ноутбуки, миллионы на учебники
Садыр Жапаров пообещал повысить зарплаты учителей в этом году
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
Ош: ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
Садыр Жапаров 29-30 августа посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области
В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Садыр Жапаров пригласил президента Кореи посетить Кыргызстан
Садыр Жапаров рассказал водителям автобусов, как из-за них попал в пробку
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
Оформите в&nbsp;BakAi ОСАГО для близких и&nbsp;родных Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
29 августа, пятница
17:42
KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата» KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство...
17:40
Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье
17:24
Отечественный певец Ulukmanapo ударил охранника садика в Бишкеке
17:22
Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ
17:14
Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана