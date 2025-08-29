13:09
Власть

Президент Казахстана напомнил о тяжелых последствиях испытаний атомного оружия

Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана.

«Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться», — написал в социальной сети Х глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и безопасности, одобрил резолюцию в 2009 году на основе консенсуса.

Таким образом, мир признал негативные последствия ядерных испытаний для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также важность их прекращения в качестве одного из ключевых средств достижения мира, свободного от ядерного оружия.

Соавторами резолюции стали 26 государств, в том числе Кыргызстан.
