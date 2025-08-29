Премьер-министр Израиля признал геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщает The Times of Israel.



Фото из подкаста Патрика Бет-Дэвида. Биньямин Нетаньяху стал первым премьером Израиля, признавшим геноцид армян

Биньямин Нетаньяху стал первым премьером этой страны, признавшим резню армян в Османской империи начала XX века геноцидом. Американский бизнесмен и подкастер Патрик Бет-Дэвид спросил его, почему, учитывая, что Холокост был признан геноцидом 193 странами, до сих пор ни один глава израильского правительства не говорил о геноциде применительно к убийствам армян, ассирийцев и греков. Премьер ответил: «Да, я только что это сделал. Точка».

Власти Турции уже выступили с заявлением.

«Нетаньяху, обвиняемый в участии в геноциде палестинского населения, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством», — говорится в заявлении МИД.

До этого Израиль избегал официально признавать геноцидом события 1915-1916 годов, когда, по мнению историков, в результате систематических убийств в Османской империи погибли 1,5 миллиона армян.