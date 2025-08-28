16:40
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Власть

Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку генералов со времен Мао Цзэдуна

Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку генералов со времен Мао Цзэдуна. Об этом пишет Bloomberg:

По данным агентства, в апреле этого года лидер КНР уволил из Народно-освободительной армии Китая второго по старшинству генерала Хэ Вэйдуна из-за коррупции. Офицер был задержан в марте, утверждал один из источников Financial Times. В последний раз его видели на публике на церемонии закрытия ежегодного Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Минобороны КНР тогда не подтвердило информацию о задержании генерала.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Армия Китая

Согласно анализу Bloomberg, во время третьего срока Си Цзиньпина 14 из 79 генералов (почти 20 процентов), повышенных в должности при нем, либо пропали без вести, либо находились под следствием.

Для сравнения, при Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао ни один повышенный генерал не оказался под следствием. Хэ Вэйдун стал самым высокопоставленным генералом, отстраненным от власти со времен окончания правления Мао в 1976 году, отмечается в публикации.

«На следующей неделе, когда председатель КНР будет наблюдать за первым военным парадом Китая с 2019 года с вершины Врат небесного спокойствия, возвышающихся над площадью Тяньаньмэнь в Пекине, наблюдатели будут искать не только новые танки, ракеты и другое вооружение, которое может быть использовано для нападения на Тайвань и создания угрозы военному превосходству США. Они также будут искать подсказки о том, доверяет ли Си своим генералам ведение войны, и попытаются определить, что означает недавняя перестановка в армии, на фоне приближения возможного четвертого срока Си», — говорится в статье.

«Без сомнения, сейчас в высших эшелонах власти царит большая турбулентность. Это определенно плохая оптика», — сказал доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре и исследователь китайской армии Джеймс Чар.

Когда Си впервые вступил в должность, он предупреждал, что коррупция в армии представляет собой экзистенциальную угрозу для Коммунистической партии. Взятки были секретом Полишинеля: новички платили до $16 тысяч за сдачу вступительного экзамена в Народно-освободительную армию, офицеры подкупали генералов для повышения, а затем возвращали долг с помощью откатов.

Когда Си Цзиньпин начал беспрецедентную борьбу с коррупцией, в ходе которой были устранены политические соперники, он также начал реструктуризацию Народно-освободительной армии, чтобы она могла «воевать и побеждать в войнах».
Ссылка: https://24.kg/vlast/341242/
просмотров: 935
Версия для печати
Материалы по теме
Осенью в Кыргызстане тысячи парней наденут военную форму — начинается призыв
Аресты генералов в РФ. У Тимура Иванова конфискуют имущество на миллиарды
Иностранцы теперь могут заключать контракты и служить в армии России — указ
Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином по телефону
Девушки не должны выходить замуж за тех, кто не служил в армии, считает депутат
В армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей — депутат
И. о. министра обороны назвал не острым вопрос дедовщины в армии Кыргызстана
Верните здоровье сына. Мать избитого призывника в армии обратилась к властям
Россия и КНР продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии
Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве: о чем говорили лидеры России и Китая
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
28 августа, четверг
16:30
«Суйу Бьюти Фест» в Бишкеке: Доминик Джокер зажег на сцене «Суйу Бьюти Фест» в Бишкеке: Доминик Джокер зажег на сц...
16:00
Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги
15:57
Садыр Жапаров рассказал водителям автобусов, как из-за них попал в пробку
15:42
Незаконно приватизированные муниципальные земли нашли в Бишкеке
15:35
Дебюрократизация. Госорганы в КР могут работать качественно и в ускоренном темпе