Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку генералов со времен Мао Цзэдуна. Об этом пишет Bloomberg:

По данным агентства, в апреле этого года лидер КНР уволил из Народно-освободительной армии Китая второго по старшинству генерала Хэ Вэйдуна из-за коррупции. Офицер был задержан в марте, утверждал один из источников Financial Times. В последний раз его видели на публике на церемонии закрытия ежегодного Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Минобороны КНР тогда не подтвердило информацию о задержании генерала.

Фото иллюстративное. Армия Китая

Согласно анализу Bloomberg, во время третьего срока Си Цзиньпина 14 из 79 генералов (почти 20 процентов), повышенных в должности при нем, либо пропали без вести, либо находились под следствием.

Для сравнения, при Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао ни один повышенный генерал не оказался под следствием. Хэ Вэйдун стал самым высокопоставленным генералом, отстраненным от власти со времен окончания правления Мао в 1976 году, отмечается в публикации.

«На следующей неделе, когда председатель КНР будет наблюдать за первым военным парадом Китая с 2019 года с вершины Врат небесного спокойствия, возвышающихся над площадью Тяньаньмэнь в Пекине, наблюдатели будут искать не только новые танки, ракеты и другое вооружение, которое может быть использовано для нападения на Тайвань и создания угрозы военному превосходству США. Они также будут искать подсказки о том, доверяет ли Си своим генералам ведение войны, и попытаются определить, что означает недавняя перестановка в армии, на фоне приближения возможного четвертого срока Си», — говорится в статье.

«Без сомнения, сейчас в высших эшелонах власти царит большая турбулентность. Это определенно плохая оптика», — сказал доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре и исследователь китайской армии Джеймс Чар.

Когда Си впервые вступил в должность, он предупреждал, что коррупция в армии представляет собой экзистенциальную угрозу для Коммунистической партии. Взятки были секретом Полишинеля: новички платили до $16 тысяч за сдачу вступительного экзамена в Народно-освободительную армию, офицеры подкупали генералов для повышения, а затем возвращали долг с помощью откатов.

Когда Си Цзиньпин начал беспрецедентную борьбу с коррупцией, в ходе которой были устранены политические соперники, он также начал реструктуризацию Народно-освободительной армии, чтобы она могла «воевать и побеждать в войнах».