ОАО «Элдик Банк» купил компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)

Государственный ОАО «Элдик Банк» завершил стратегическую сделку в интересах цифрового развития страны и приобрел «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан). Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, ОАО «Элдик Банк» завершил сделку по приобретению 100-процентной доли в компании «Скай Мобайл», работающей под брендом Beeline Кыргызстан.

«Это решение стало частью последовательной государственной стратегии и направлено на укрепление национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры и модернизацию экономики», — отметили в пресс-службе.

«Приобретение стратегического телекоммуникационного актива открывает новые возможности для интеграции современных финансовых и цифровых сервисов, повышения доступности технологий для граждан и бизнеса, а также стимулирования инновационного роста», — считают в администрации президента.

«Сделка проведена с соблюдением международных стандартов прозрачности и корпоративного управления, что способствует укреплению инвестиционного климата и устойчивому развитию ключевых секторов экономики страны», — говорится в сообщении.