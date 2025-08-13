12:32
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Власть

ОАО «Элдик Банк» купил компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)

Государственный ОАО «Элдик Банк» завершил стратегическую сделку в интересах цифрового развития страны и приобрел «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан). Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, ОАО «Элдик Банк» завершил сделку по приобретению 100-процентной доли в компании «Скай Мобайл», работающей под брендом Beeline Кыргызстан.

«Это решение стало частью последовательной государственной стратегии и направлено на укрепление национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры и модернизацию экономики», — отметили в пресс-службе.

«Приобретение стратегического телекоммуникационного актива открывает новые возможности для интеграции современных финансовых и цифровых сервисов, повышения доступности технологий для граждан и бизнеса, а также стимулирования инновационного роста», — считают в администрации президента.

«Сделка проведена с соблюдением международных стандартов прозрачности и корпоративного управления, что способствует укреплению инвестиционного климата и устойчивому развитию ключевых секторов экономики страны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339428/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
«Элдик Банк» увеличил уставной капитал на 1,5 миллиарда сомов
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
ОАО «Элдик Банк» представило первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год
Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»
Руководитель «Beeline Кыргызстан» назначен гендиректором Beeline Uzbekistan
Beeline SkySOC и «Солар» провели киберучения в Кыргызстане
Яркие эмоции и незабываемые впечатления: как прошли три киновечера от Beeline
Приходите на «Киновечер Beeline» в Бишкеке!
Осенний апгрейд: качество сети Beeline стало еще лучше!
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
13 августа, среда
12:25
В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли с...
12:21
Вопрос биолаборатории и кыргызско-российской больницы затронул глава Минздрава
12:08
Улица Интергельпо в Бишкеке станет временно односторонней
12:08
Минюст Кыргызстана зарегистрировал новый ЗАО «Алма Финанс Банк»
12:05
Экс-вице-мэру Оша, обвиняемому в коррупции, продлили срок домашнего ареста