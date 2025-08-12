Смена власти в Китае. Кто заменит председателя Си

Председатель Си уже 13 лет занимает высшую должность в китайской властной иерархии, 15 июня ему исполнилось 72 года, и на этом фоне все больше разговоров о предстоящей смене власти.

Журнал Foreign Affairs опубликовал статью американских китаистов Тайлера Джоста и Дэниэла Мэттингли «После Си», где они рассуждают о вероятных сценариях транзита власти в Китае.

Мы прочитали эту статью за вас и предлагаем ее пересказ.

Принято считать, что Си Цзиньпин сломал традицию смены власти в Китае, когда никто не занимал пост председателя более двух пятилетних сроков.

Однако и до Си Цзиньпина система два срока по пять лет не работала бесперебойно.

Со времен победы Компартии в гражданской войне в 1949 году в Китае было пять транзитов власти: от Мао Цзэдуна к Хуа Гофэну в 1976-м, затем, в 1981-ом к Дэн Сяопину, далее в 1989 году к Цзян Цзэминю, потом к Ху Цзиньтао в 2002-м и, наконец, к Си Цзиньпину в 2012-м. Систему регулярной ротации ввели при Дэн Сяопине в 1982-м. Но и после этого транзит власти в Китае сопровождался сложной закулисной борьбой, интригами, репрессиями, попытками старшего поколения удержать позиции.

Например, в 2012 году, когда Ху Цзиньтао передавал власть Си Цзиньпину в стране активно распространялись слухи о перевороте и танках на улицах. Это было ложью, но свидетельствовало о высочайшем напряжении в обществе.

С приходом Си Цзиньпина на пост председателя КНР приобрела практически все черты персоналистской автократии.

Была отменена даже видимость коллективного руководства и в стране, и в партии. Под флагом борьбы с коррупцией прошла масштабная чистка партийной элиты, выросла роль государства в экономике, была проведена реформа армии и увеличено военное присутствие в Южно-Китайском море, произошло сближение с Россией, а внешнеполитическая риторика стала более жесткой.

В 2018 году была переписана китайская конституция и отменено ограничение пребывания на посту председателя не более двух сроков по пять лет. В результате в 2022 году вместо того, чтобы уйти, Си Цзиньпин остается и сохраняет за собой все три ключевых поста: генсека Компартии, председателя КНР и председателя Центрального военного совета (главнокомандующего армией).

В китайской современной традиции периода до Си Цзиньпина, кто будет преемником, было известно заранее. Это был заместитель действующего лидера на последнем сроке, утвержденный партией и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом страны).

Теперь перед Си Цзиньпином стоит проблема, с которой сталкиваются все единоличные авторитарные лидеры — любой подходящий по своим лидерским качествам в преемники становится угрозой для самого правителя.

Поэтому, скорее всего, Си Цзиньпин будет стараться подготовить преемника, но не дать ему слишком много полномочий до часа Х, чтобы не потерять контроль над ним самим и над ситуацией.

Два предшественника Си Цзиньпина, обладавшие наибольшей властью — Мао Цзэдун и Дэн Сяопин — перебирали по несколько кандидатов, прежде чем остановиться на ком-то одном. Однако такой подход становился триггером для нестабильности. Например, Хуа Гофэн, преемник Мао, не смог удержать власть. Фактически он руководил Китаем только два года.

Что касается преемника Дэн Сяопина, то им долгое время считался его давний соратник и реформатор Ху Яобан. Но когда он стал поддерживать диалог с протестным движением, которое поднялось в Китае в середине 1980-х, Дэн Сяопин отправил его в отставку и под домашний арест. Протестующие студенты считали Ху Яобана «своим кандидатом», и его внезапная смерть в апреле 1989 года активизировала студенческие волнения. В итоге дело кончилось силовым подавлением протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года.

Кроме всего прочего, политическая турбулентность в Китае может выйти за пределы страны. Си Цзиньпин одержим вопросом о статусе Тайваня. Он включил воссоединение с островом в свою программу «великого национального возрождения» и поручил армии быть готовой к военной операции к 2027 году. Никаких прямых доказательств, что именно на этот срок назначен «дедлайн» нет, но вполне вероятно, что Си Цзиньпин может рискнуть, если почувствует, что его время во власти уходит.

В случае провала попытка захватить Тайвань станет ударом по репутации китайского лидера. Но даже успешная кампания может дорого обойтись: санкции, экономическая изоляция, необходимость контролировать недовольное население острова. В этом сценарии ключевую роль сыграет армия. На фоне смены власти именно военные могут обеспечить преемственность или, наоборот, усилить хаос.

Подобное в истории Китая уже было. В 1979 году Дэн Сяопин, готовя окончательное отстранение Хуа Гофэна, начал короткую, но кровопролитную войну с Вьетнамом. Военная операция была использована как способ подтвердить контроль над армией и укрепить свой политический авторитет. Хотя кампания провалилась с точки зрения стратегических целей, она послужила внутренним политическим сигналом: армия подчинилась новому лидеру.

Хотя в Китае не было военных переворотов, армия всегда играла роль арбитра в спорах партийной элиты. В борьбе за власть верх всегда одерживал тот, кого поддерживали военные. Так было и с Дэн Сяопином, и с Си Цзиньпином.

Если генсек партии, председатель КНР и глава Центрального военного совета — не один человек, то самым могущественным в стране считается тот, кто возглавляет военный совет.

Пока у Си Цзиньпина нет очевидного преемника. Все члены Постоянного комитета Политбюро либо слишком пожилые, либо не обладают нужным опытом. Ли Цяну, действующему премьеру, к моменту возможной передачи власти будет за 70. Цай Ци, возглавляющий партийный секретариат, младше Си Цзиньпина на пару лет. Дин Сюэсян считающийся возможным кандидатом, не имеет достаточного управленческого опыта. Остальные — Ли Си, Ван Хунин и Чжао Лэцзи — тоже уже возрастные политики.

Младшие члены Политбюро, такие как Чэнь Цзинин (партийный лидер Шанхая), могли бы претендовать на роль преемников. Но для этого они должны заблаговременно получить ключевые должности, чтобы получить нужный опыт и укрепить авторитет. Пока этого не произошло. Следующий съезд партии в 2027 году может дать подсказку, как будет развиваться ситуация дальше. Однако не исключено, что Си Цзиньпин захочет передать власть только в 2032-м. В этом случае ему придется либо выбрать кандидата из старшей возрастной группы, что не типично для Китая, либо найти фигуру, находящуюся «в тени» и рисковать вызвать недовольство всей нынешней элиты.

Такой выбор грозит серьезным расколом. Целое поколение политиков поймет, что их «кинули» и станет источником нестабильности.

Каждый год без назначения преемника повышает вероятность хаоса. Наихудший сценарий, по версии Foreign Affairs, если Си Цзиньпин умрет или утратит контроль, не определив преемника. Тогда решение будет принимать Центральный комитет, состоящий из более чем 200 человек, но результат будет определяться кулуарными договоренностями, в первую очередь, с военными. Вероятным кандидатом в случае внезапной смерти Си Цзиньпина считают премьера Ли Цяна, но гарантии нет: любой чиновник, обладающий поддержкой силовиков, может перехватить инициативу.

Оптимальный сценарий транзита, если Си Цзиньпин назначит преемника заранее, даст ему пост главы партийного секретариата, затем включит в Военный совет и позволит постепенно укрепить позиции, как это сделал Дэн Сяопин с Цзян Цзэминем в конце 1980-х.

Такой преемник должен быть достаточно молод, чтобы провести у власти хотя бы десятилетие.

Внешнему миру, особенно США, остается только внимательно наблюдать, но не вмешиваться. Любые попытки как-то повлиять на выбор преемника только усилят настороженность китайских властей. До сих пор в Китае протесты 1989 года считают неудавшейся попыткой Запада разрушить партию. Поэтому любое поползновение вмешаться в процесс преемственности может только радикализировать процесс.