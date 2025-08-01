Пограничникам Кыргызстана с октября снова повысят заплату

Пограничникам Кыргызстана с октября повысят заплату. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГКНБ — глава Пограничной службы Абдикарим Алимбаев.

Фото Погранслужбы ГКНБ

С октября 2025 года будут повышены зарплаты пограничников, проинформировал он во время церемонии открытия погранзаставы «Кемин», где проведена полная реконструкция.

По словам Абдикарима Алимбаева, заработная плата военнослужащих увеличится на 20 тысяч сомов, а у специалистов, работающих с беспилотными летательными аппаратами на 25 тысяч сомов.

Напомним, сотрудникам Погранслужбы ГКНБ повысили зарплату на 20 тысяч сомов с 1 июля. В октябре, как отмечалось, повышение окладов предназначено для других категорий военных ведомства.