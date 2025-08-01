Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 1 августа принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в городе Чолпон-Ата.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы кыргызско-казахского двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая реализацию приоритетных проектов между странами, в том числе строительство Камбаратинской ГЭС-1.
Глава государства отметил динамичное углубление политического диалога на всех уровнях, который способствует последовательному расширению межгосударственных отношений, наполняя их практическим содержанием.
Садыр Жапаров также выразил уверенность, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана станет важным стимулом для дальнейшего укрепления братских отношений, особенно в контексте подготовки к предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.
В свою очередь Мурат Нуртлеу передал Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Он также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.