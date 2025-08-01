14:39
USD 87.45
EUR 100.13
RUB 1.08
Власть

Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 1 августа принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в городе Чолпон-Ата.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы кыргызско-казахского двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая реализацию приоритетных проектов между странами, в том числе строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Глава государства отметил динамичное углубление политического диалога на всех уровнях, который способствует последовательному расширению межгосударственных отношений, наполняя их практическим содержанием.

АП КР
Фото АП КР. Президент КР и Глава МИД Казахстана

Садыр Жапаров также выразил уверенность, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана станет важным стимулом для дальнейшего укрепления братских отношений, особенно в контексте подготовки к предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.

В свою очередь Мурат Нуртлеу передал Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Он также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338230/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»
Кыргызстан вновь примет международную велогонку Silk Road Mountain Race 2025
Спикер парламента: Объем торговли между КР и Кореей достиг рекордного уровня
Кыргызстан и Россия намерены синхронизировать образовательное пространство
В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных
В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт
В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
В Узбекистане создают новую систему контроля за исполнением решений президента
Казахстан предложил странам ЦА объединиться ради спасения Каспия и Арала
Кыргызстан вошел в тройку лидеров СНГ по производству макаронных изделий
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане хотят увеличить штрафы за&nbsp;незаконное использование беспилотников В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
В&nbsp;Кыргызстане вводится временная госмонополия на&nbsp;международный интернет В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет
В&nbsp;Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на&nbsp;новый гимн В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн
Никаких ОПГ. В&nbsp;Кыргызстане восстановят институт рецидива и&nbsp;ужесточат наказание Никаких ОПГ. В Кыргызстане восстановят институт рецидива и ужесточат наказание
Бизнес
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
KICB объявляет акцию &laquo;Легкие переводы&nbsp;&mdash; яркий отдых!&raquo; KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
1 августа, пятница
14:35
Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве...
14:32
Пограничникам Кыргызстана с октября снова повысят заплату
14:13
Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана
14:07
В Чуйской области открыли погранзаставу «Кемин»
14:00
Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»