Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 1 августа принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в городе Чолпон-Ата.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы кыргызско-казахского двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая реализацию приоритетных проектов между странами, в том числе строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Глава государства отметил динамичное углубление политического диалога на всех уровнях, который способствует последовательному расширению межгосударственных отношений, наполняя их практическим содержанием.

Фото АП КР. Президент КР и Глава МИД Казахстана

Садыр Жапаров также выразил уверенность, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана станет важным стимулом для дальнейшего укрепления братских отношений, особенно в контексте подготовки к предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.

В свою очередь Мурат Нуртлеу передал Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Он также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.