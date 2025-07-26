США и Китай обменялись резкими обвинениями по Украине на Совете безопасности ООН. Об этом сообщило агентство Reuters.

Так, по его данным, представители Соединенных Штатов заявили КНР, что она должна «прекратить разжигать агрессию России» в Украине. В ответ Пекин обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и разжечь конфронтацию.

«Заявления Пекина о том, что он ввел жесткий экспортный контроль над товарами двойного назначения, рассыпаются перед лицом ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые РФ использует против Украины», — заявила исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши.

Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, заявив, что КНР «не является стороной конфликта» и никогда «не предоставляла смертоносное оружие» ни одной из сторон.

«Мы призываем Соединенные Штаты прекратить перекладывать вину за украинский вопрос или создавать конфронтацию. Вместо этого мы призываем Вашингтон играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам», — добавил он.