Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и депутатов

В ходе инспекционной поездки в Базар‑Коргон и Ноокен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оценил ход строительства ипотечных домов. Он выразил недовольство задержками и нарушениями строительных норм на объектах.

«Инвестиционные проекты должны идти строго по плану, а ответственность за срыв и некачественную работу лежит на депутатах, подрядчиках и местных властях», — сказал он.

При этом глава ГКНБ обвинил депутата Жогорку Кенеша Айбека Алтынбекова во вмешательстве в процесс и призвал всех народных избранников воздерживаться от подобных действий, чтобы не тормозить реализацию жилищных программ.

Камчыбек Ташиев также отметил, что ряд объектов может быть сдан только через 2–3 месяца вместо обещанных сроков и поставил подрядчикам жесткое условие: «Если не выйдете на график, будем менять вас».

Он поручил усилить контроль за качеством работ, своевременной оплатой и обеспечением строительных площадок необходимой техникой и материалами. По его словам, ипотечные дома — это не просто стройка, а социальная история каждой семьи, ожидающей свое жилье.