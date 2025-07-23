08:48
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Власть

Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и депутатов

В ходе инспекционной поездки в Базар‑Коргон и Ноокен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оценил ход строительства ипотечных домов. Он выразил недовольство задержками и нарушениями строительных норм на объектах.

«Инвестиционные проекты должны идти строго по плану, а ответственность за срыв и некачественную работу лежит на депутатах, подрядчиках и местных властях», — сказал он.

При этом глава ГКНБ обвинил депутата Жогорку Кенеша Айбека Алтынбекова во вмешательстве в процесс и призвал всех народных избранников воздерживаться от подобных действий, чтобы не тормозить реализацию жилищных программ.

Камчыбек Ташиев также отметил, что ряд объектов может быть сдан только через 2–3 месяца вместо обещанных сроков и поставил подрядчикам жесткое условие: «Если не выйдете на график, будем менять вас».

Он поручил усилить контроль за качеством работ, своевременной оплатой и обеспечением строительных площадок необходимой техникой и материалами. По его словам, ипотечные дома — это не просто стройка, а социальная история каждой семьи, ожидающей свое жилье.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337151/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгене 16 человек незаконно получили гражданство КР. Задержаны госслужащие
В Джалал-Абадской области задержан так называемый смотрящий по южному региону
Задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты
ГКНБ проверяет качество дорог в Бишкеке
Прикрывался управделами президента КР. Пресечен факт мошенничества
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
В Ошской области задержаны сотрудники налоговой службы
В Кыргызстане задержан сторонник ИГИЛ
«Ташиев, приезжай!» Почему глава ГКНБ стал символом надежды и страха на местах
Вице-мэра Бишкека водворили в ИВС ГКНБ
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Критика и&nbsp;оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас&nbsp;&mdash; мэрия Бишкека Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
23 июля, среда
08:41
Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и депутатов Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строит...
08:33
Стабилизационный фонд Кыргызстана пополнен на 4,5 миллиарда сомов
08:31
Скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
08:18
Как идет подготовка к отопительному сезону, проверил мэр Бишкека
08:01
Главы КР и Монголии побывали на концерте «Мейкин Азия», а Димаш получил награду
22 июля, вторник
23:40
Ждали? В WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок
23:25
В МП «Бишкекавтовокзал» большой поток пассажиров. Планируйте поездку заранее
23:01
Олимпийский чемпион Нао Кусака выложил фото с борцом Акжолом Махмудовым