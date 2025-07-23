Власти Иссык-Кульской области прокомментировали видео с аварийным пирсом

Полномочное представительство президента в Иссык-Кульской области отреагировало на видео, размещенное в соцсетях экс-мэром Балыкчи Султаном Кермалиевым, где он показал аварийное состояние одного из пирсов на побережье озера. Автор утверждал, что конструкции угрожают безопасности туристов.

В пресс-релизе отмечается, что на опубликованных кадрах запечатлен пирс, признанный аварийным еще в 2024 году. Перед началом курортного сезона все 117 пирсов в Иссык-Кульском районе обследованы. В результате 13 сооружений признали небезопасными: девять из них демонтировали, оставшиеся четыре уберут в ближайшее время.

«Пирс, показанный на видео, включен в перечень на снос. Он не эксплуатируется, доступ к нему ограничен, отдыхающие не используют его для купания», — говорится в сообщении.

Полпредство заверило, что продолжает работу по обеспечению безопасности туристической инфраструктуры и своевременно устраняет выявленные нарушения.