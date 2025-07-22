Дебюрократизация. Некоторые требования в законе о виртуальных активах исключат

Министерство экономики и коммерции инициирует внесение изменений в Закон «О виртуальных активах».

Цель - упрощение процедур государственного регулирования в сфере виртуальных активов, устранение избыточных административных требований, а также повышение доступности и удобства государственных услуг путем исключения требований об обязательном нотариальном удостоверении копий документов в нормативных правовых актах.

В ведомстве отметили, что инициатива направлена на дебюрократизацию, снижение административной нагрузки на предпринимателей и граждан, обеспечение более эффективной и оперативной работы государственных органов.

В действующих нормативных правовых актах содержатся требования о нотариальном удостоверении различных документов, предоставляемых при получении лицензий, квалификационных свидетельств, сертификатов и других разрешительных документов. Такие требования зачастую не имеют объективной необходимости, создают дополнительную финансовую и временную нагрузку на заявителей и препятствуют оперативности предоставления государственных услуг, отмечается в справке-обосновании.

Между тем в ряде законодательных актов уже применяется подход, при котором допускается представление копий документов, заверенных самим юридическим лицом. Данное предложение направлено на унификацию требований и устранение правовой избыточности.