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Власть

В Кыргызстане создают департамент инженерных изысканий при Минстрое

В Кыргызстане при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства создают департамент инженерных изысканий. Соответствующее постановление подписал председатель
кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Как отмечается в документе, новая структура обеспечит государственное регулирование, координацию и контроль в сфере инженерных изысканий. Это позволит повысить достоверность, надежность и безопасность проектируемых и строящихся объектов.

Министерству поручено принять все необходимые меры для реализации постановления. Также утверждена структура управления и положение о новом ведомстве.

Документ вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336653/
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