В Кыргызстане создают департамент инженерных изысканий при Минстрое

В Кыргызстане при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства создают департамент инженерных изысканий. Соответствующее постановление подписал председатель

кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Как отмечается в документе, новая структура обеспечит государственное регулирование, координацию и контроль в сфере инженерных изысканий. Это позволит повысить достоверность, надежность и безопасность проектируемых и строящихся объектов.

Министерству поручено принять все необходимые меры для реализации постановления. Также утверждена структура управления и положение о новом ведомстве.

Документ вступает в силу через 10 дней.