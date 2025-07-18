Дайырбек Орунбеков: Реформы в Кыргызстане заметны уже и за пределами страны

«Раньше мы восхищались реформами других, теперь же осуществляются изменения и новые методы, которыми будут восхищаться другие», — заявил глава службы информационной политики аппарата президента Дайырбек Орунбеков.

Он напомнил, что недавно были опубликованы результаты исследования Всемирного банка. В нем сравнивался показатель народного доверия к борьбе с коррупцией в Кыргызстане. Например, если в исследовании на начало 2022 года доверие к тому, что государство борется с коррупцией, не достигало 70 процентов, то к середине 2025 года было показано, что народное доверие к борьбе властей с коррупцией выросло до 93 процентах в селах и до 89 процентов в городах.

«Эти результаты появились не сами по себе. За этим стоит поддержка президента Садыра Жапарова команде, борющейся с коррупцией. В том числе я хотел бы остановиться на вкладе и миссии генерала Камчыбека Ташиева в борьбе с коррупцией. На сегодняшний день на председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева нашим президентом возложена не просто задача по руководству силовыми органами, но и миссия по осуществлению больших преобразований в государстве.

При выполнении этих задач генерал был близок к простому народу, полюбился ему, получил поддержку, но в то же время нажил врагов больше, чем волос на голове.

Вероятно, среди его врагов немало остатков организованных преступных групп, коррупционеров, тех, кто грабил и разворовывал государство, а сегодня, сбежав из Кыргызстана, сидят вдали и точат на него зуб», — считает Дайырбек Орунбеков.

Несмотря на это, отмечает глава службы, Камчыбек Ташиев искореняет коррупцию, возвращает государству имущество, перешедшее в частные руки, и, не останавливаясь на этом, выстраивает систему для честной работы и нынешней команды.

«До таких реформ, то есть раньше, если в коррупционных делах чиновники тайно защищали друг друга и многое скрывали, то сейчас ответственность усилилась, и каждый стал относиться к своей работе серьезно.

Методы председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева применяются быстро и решительно. Некоторые могут сказать о таких быстрых действиях: «это слишком жестко», но в то же время многие, особенно руководители государственных органов, начали стараться соблюдать закон и работать правильно.

Проще говоря, это не просто борьба с коррупцией. Это можно оценить как построение системы управления по-новому. Происходящее сегодня — это начало нового управления. Теперь каждый руководитель несет персональную ответственность за свою работу. Такие реформы, если нужно, становятся примером и в мировой политике, о них говорят, и соседи тоже начали замечать и обсуждать их.

Если раньше мы восхищались подобными реформами в других странах, то теперь и в нашей собственной стране осуществляются изменения и новые методы, которые заставят других восхищаться», — добавил Дайырбек.