Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно

Кыргызстан предлагает странам — партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно. Об этом изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов.
По его мнению, мероприятие можно проводить как в республике, так и «в порядке председательства стран».
«Надеюсь, что такой формат получит свое развитие в виде ежегодно проводимого мероприятия, прирастающего повесткой и практическими действиями. Хотелось бы, чтобы запомнилось и место проведения, поэтому могу предложить примерное название форума — «Иссык-Кульская киберинициатива». Что касается места, то можно проводить на постоянной основе у нас, в Кыргызстане, а можно и в порядке председательства стран», — сказал он.
Первая международная конференция по кибербезопасности под эгидой ОДКБ состоялась 19 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата. В ней приняли участие около 150 руководителей и экспертов правоохранительных органов, отвечающих за кибербезопасность соответствующих национальных структур, специалистов в сфере защиты цифровой информации и IT-компаний.
«Первый опыт проведения такой конференции — важный шаг в этом направлении. Очень полезен профессиональный и интеллектуальный багаж экспертов высокого уровня, представителей государственных органов и различных организаций. Это уникальная возможность услышать друг друга, обсудить насущные вопросы и наметить пути взаимодействия», — добавил Бактыбек Бекболотов.