Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно

Кыргызстан предлагает странам — партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно. Об этом изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов.

Фото из архива. секретарь Совета безопасности Кыргызстана Бактыбек Бекболотов

По его мнению, мероприятие можно проводить как в республике, так и «в порядке председательства стран».

«Надеюсь, что такой формат получит свое развитие в виде ежегодно проводимого мероприятия, прирастающего повесткой и практическими действиями. Хотелось бы, чтобы запомнилось и место проведения, поэтому могу предложить примерное название форума — «Иссык-Кульская киберинициатива». Что касается места, то можно проводить на постоянной основе у нас, в Кыргызстане, а можно и в порядке председательства стран», — сказал он.

Первая международная конференция по кибербезопасности под эгидой ОДКБ состоялась 19 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата. В ней приняли участие около 150 руководителей и экспертов правоохранительных органов, отвечающих за кибербезопасность соответствующих национальных структур, специалистов в сфере защиты цифровой информации и IT-компаний.

«Первый опыт проведения такой конференции — важный шаг в этом направлении. Очень полезен профессиональный и интеллектуальный багаж экспертов высокого уровня, представителей государственных органов и различных организаций. Это уникальная возможность услышать друг друга, обсудить насущные вопросы и наметить пути взаимодействия», — добавил Бактыбек Бекболотов.