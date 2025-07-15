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Власть

Мэр Оша потребовал от глав рынка и автовокзала отказаться от телохранителей

В ходе очередного рейда мэр города Ош Женишбек Токторбаев потребовал от своих подчиненных отказаться от услуг телохранителей. Об этом он заявил, обращаясь к главам ключевых объектов города — Ошского рынка и автовокзала.


Особое внимание мэр обратил на Чынгыза Шерматова, руководителя Ошского рынка, которого он назвал «базаркомом» и отметил, что тот окружен 3–4 телохранителями. Также мэр сделал замечание Нурлану Абдыкалыкову, главе автовокзала, отметив, что его сопровождают телохранители.
Женишбек Токторбаев задал прямой вопрос: «Кого вы так боитесь?» и призвал отказаться от охраны, подчеркнув, что на них никто не собирается нападать. По словам мэра, подобные меры создают лишнее напряжение и не соответствуют духу открытости и доверия, которого ждут жители города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336257/
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