В Минтруда напомнили о гарантированных выплатах выходных пособий при увольнении

Министерство труда социального обеспечения и миграции напоминает о гарантированных выплатах выходных пособий при увольнении согласно Трудовому кодексу.
Отмечается, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением штата или реорганизацией работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двух среднемесячных зарплат согласно статье 47 Трудового кодекса.
При условии регистрации в государственной службе занятости в течение 10 дней после увольнения за второй и третий месяцы сохраняется выплата среднемесячной оплаты труда.
Если по истечении трехмесячного срока не будет предоставлена подходящая работа или человек откажется от двух предложений работы, он приобретает статус безработного.
Выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка предусмотрено при:
- отказе от перевода из-за переезда работодателя;
- увольнении по медицинским показаниям;
- призыве на военную службу или переводе супруга(и) в другую местность;
- восстановлении незаконно уволенного сотрудника.
Трудовым договором или коллективным договором могут быть предусмотрены другие случаи выплаты выходных пособий, а также установлены повышенные размеры выходных пособий.