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Власть

В Минтруда напомнили о гарантированных выплатах выходных пособий при увольнении

Министерство труда социального обеспечения и миграции напоминает о гарантированных выплатах выходных пособий при увольнении согласно Трудовому кодексу.

Отмечается, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением штата или реорганизацией работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двух среднемесячных зарплат согласно статье 47 Трудового кодекса.

При условии регистрации в государственной службе занятости в течение 10 дней после увольнения за второй и третий месяцы сохраняется выплата среднемесячной оплаты труда.

Если по истечении трехмесячного срока не будет предоставлена подходящая работа или человек откажется от двух предложений работы, он приобретает статус безработного.

Выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка предусмотрено при:

  • отказе от перевода из-за переезда работодателя;
  • увольнении по медицинским показаниям;
  • призыве на военную службу или переводе супруга(и) в другую местность;
  • восстановлении незаконно уволенного сотрудника.

Трудовым договором или коллективным договором могут быть предусмотрены другие случаи выплаты выходных пособий, а также установлены повышенные размеры выходных пособий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336208/
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