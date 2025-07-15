В Минтруда напомнили о гарантированных выплатах выходных пособий при увольнении

Министерство труда социального обеспечения и миграции напоминает о гарантированных выплатах выходных пособий при увольнении согласно Трудовому кодексу.

Отмечается, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением штата или реорганизацией работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двух среднемесячных зарплат согласно статье 47 Трудового кодекса.

При условии регистрации в государственной службе занятости в течение 10 дней после увольнения за второй и третий месяцы сохраняется выплата среднемесячной оплаты труда.

Если по истечении трехмесячного срока не будет предоставлена подходящая работа или человек откажется от двух предложений работы, он приобретает статус безработного.

Выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка предусмотрено при:

отказе от перевода из-за переезда работодателя;

увольнении по медицинским показаниям;

призыве на военную службу или переводе супруга(и) в другую местность;

восстановлении незаконно уволенного сотрудника.

Трудовым договором или коллективным договором могут быть предусмотрены другие случаи выплаты выходных пособий, а также установлены повышенные размеры выходных пособий.