Бакыт Торобаев обсудил с корпорациями КНР строительство дороги к КПП «Бедел»

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Пекин провел переговоры с руководителями ряда корпораций Китая по вопросу строительства автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу, ведущей к КПП «Бедел» на государственной границе между Кыргызстаном и КНР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, на встрече присутствовали председатель правления корпорации по строительству дорог и мостов Китая (China Road and Bridge Corporation) Ду Фэй, гендиректор компании шестого бюро Китайской железнодорожной корпорации Ван Бо, гендиректор Государственной строительной инженерной корпорации Китая (China State Construction Engineering Corporation) Вэнь Бин и заместитель гендиректора Национальной золотой корпорации Китая (China National Gold Group Corporation, Ltd.) Ван Цзоман.

«Бакыт Торобаев отметил, что одной из целей рабочей поездки в Китай является продвижение строительства автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу. Обсуждались вопросы реализации строительства на основе ранее согласованного техническо-экономического обоснования, а также условия, при которых строительство принесет пользу обеим сторонам. По итогам принято решение о направлении делегации для проведения переговоров на месте с китайскими корпорациями, участвовавшими в строительстве ведущих объектов мира. Также будет создана рабочая группа из соответствующих государственных органов обеих стран для координации работ», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что третья дорога в Китай через КПП «Бедел» введена в эксплуатацию в сентябре 2024 года в условиях упрощенного режима. В настоящее время ведутся совместные работы по созданию инфраструктуры согласно международным стандартам.

Дорога Барскоон — Учтурфан — Аксу даст новый импульс торговым связям между Китаем и Кыргызстаном. Иными словами, объем торговли Китая с другими странами через Кыргызстан увеличится, а сама страна станет транзитным государством для реэкспорта.

Между Кыргызстаном и Китаем также существуют две автодороги — через КПП «Эркештам» в Ошской области и «Торугарт» в Нарынской области.

За последние годы политико-экономические связи между Кыргызстаном и Китаем достигли высокого уровня. В прошлом году объем товарооборота составил около $23 миллиардов.