Лидеры Кыргызстана и Таджикистана посетили выставку продукции в Душанбе

Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 8 июля, посетили национальную выставку продукции двух стран в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Главы государств ознакомились с экспозициями, представившими достижения в различных отраслях промышленности двух стран.

«Кыргызская экспозиция включала широкий спектр отечественных товаров и технологий, демонстрируя потенциал страны в таких отраслях, как легкая и пищевая промышленность, автомобилестроение (включая производство легковых автомобилей, малых и крупных грузовиков), сельское хозяйство и перерабатывающее производство», — говорится в сообщении.

Выставка стала площадкой для демонстрации возможностей кыргызского бизнеса, а также для установления новых партнерских связей и обмена опытом между деловыми кругами двух стран.