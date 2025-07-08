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Власть

Депутаты подрались в парламенте Армении

Фото из интернета. Здание парламента Армении

В парламенте Армении произошла потасовка при участии сотрудников службы безопасности, депутатов и их помощников. Об этом сообщило агентство «Sputnik Армения».

Как отмечается, ситуация стала напряженной посте того, как выступил член оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян. Уточняется, что его хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта». В результате в парламенте произошла драка, после в зал вошли сотрудники службы безопасности.

«Сразу после выступления депутата, когда он сказал, что намерен уйти домой и ждать решения там, подбежал член провластной фракции «Гражданский договор» Ваге Галумян и началась потасовка», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить вето на использование оскорбительных выражений в общественных дискуссиях. По его словам, людям необходимо прийти к консенсусу, чтобы не использовать грубые комментарии в адрес других лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335557/
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