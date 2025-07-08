В Кыргызстане создано ОАО «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов

В рамках реализации указа президента по цифровой трансформации государственного управления, кабинет министров учредил открытую акционерную компанию «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов. Все акции компании будут принадлежать государству.

«Тундук» станет правопреемником пяти государственных учреждений, которые до этого занимались развитием цифровых систем в различных сферах: цифровое образование, социальная защита, электронное здравоохранение, судебные информационные технологии и цифровое управление.

В состав компании войдут функции и полномочия следующих учреждений:

ГУ «Тундук» при Министерстве цифрового развития,

Центр цифрового образования при Министерстве образования и науки,

Центр цифровизации социальной защиты при Министерстве труда и социального обеспечения,

Центр электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения,

информационно-технологическое подразделение «Адилет сот» при Верховном суде.

Минцифры получит полномочия единолично управлять компанией, а также обеспечит проведение регистрации ОАО «Тундук» в госорганах, утверждение устава и государственную регистрацию выпуска акций.

Учреждения, передаваемые в состав ОАО, будут официально ликвидированы в установленном порядке, а их сотрудники переведены в компанию «Тундук».

Создание ОАО позволит централизовать и упростить управление цифровыми информационными системами государственных органов, повысить качество и скорость внедрения инновационных решений, а также сократить дублирование функций.

Кабинет министров поручил Министерству финансов выделить на формирование уставного капитала 500 миллионов сомов: 200 миллионов — в 2025 году, 300 миллионов — в 2026-м.

Постановление вступит в силу через 14 дней.