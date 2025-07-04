Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе европейской дипломатии Кае Каллас, что КНР не может допустить военного поражения России. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Фото СМИ. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава европейской дипломатии Кая Каллас

Отмечается, глава китайского внешнеполитического ведомства объяснил, что Пекин не хочет поражения РФ в Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Китай.

При этом, говорится в публикации, Ван И отверг обвинения в том, что КНР оказывает России финансовую и военную помощь, «заявив, что, если бы он это делал, конфликт давно бы закончился».

SCMP отмечает, что европейских чиновников поразила откровенность высказываний китайского министра.

Кая Каллас потребовала от Китая прекратить «любую материальную поддержку российского ВПК». В ответ Ван И предупредил о контрмерах в случае включения китайских банков в новый пакет антироссийских санкций.

В свою очередь, в релизе дипломатической службы ЕС о встрече Вана и Каллас сказано, что верховный европейский дипломат назвала угрозой сотрудничество китайских компаний и РФ, призвала КНР прекратить «любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса» и выступила за прекращение огня.

Как сообщил МИД Китая, Ван И подчеркнул приверженность китайской дипломатии миру, инклюзивности и сотрудничеству. «КНР — это не США, и не следует проецировать американский путь развития на Китай», — сказал он.

Пекин не раз заявлял, что выступает за мирное разрешение конфликта в Украине. В 2023 году Пекин обнародавал свой план урегулирования.

Отметим, что встреча глава дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас и министра иностранных дел КНР Ван И прошла в Брюсселе в рамках 13-го заседания стратегического диалога ЕС — Китай.