Кабмин назначил «Кыргыз мунай» главным поставщиком топлива для госкомпаний

Кабмин принял постановление, регулирующее поставки топлива и смазочных материалов для государственных и дочерних компаний, в уставном капитале которых государство владеет 50 и более процентами.
Документ направлен на обеспечение стабильного и непрерывного снабжения важнейших отраслей экономики топливом, повышение энергетической безопасности и оптимизацию государственных расходов.
Согласно постановлению, компания «Кыргыз мунай» определена главным поставщиком топлива и смазочных материалов для следующих секторов:
- авиации,
- горнодобывающей промышленности,
- железнодорожного транспорта,
- дорожного строительства.
Министерство транспорта и коммуникаций обязано обеспечить закупку топлива именно у «Кыргыз мунай» ведомственными организациями, а также координировать заключение долгосрочных контрактов.
Кроме того, «Кыргызалтын», «Аэропорты Кыргызстана» и их дочерним компаниям рекомендовано приобретать топливо исключительно у этого государственного предприятия.
Министерство энергетики будет поддерживать оптимизацию поставок и переработки нефтепродуктов «Кыргыз мунай».
Документ вступает в силу с момента официального опубликования.