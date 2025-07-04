10:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Кабмин назначил «Кыргыз мунай» главным поставщиком топлива для госкомпаний

Кабмин принял постановление, регулирующее поставки топлива и смазочных материалов для государственных и дочерних компаний, в уставном капитале которых государство владеет 50 и более процентами.

Документ направлен на обеспечение стабильного и непрерывного снабжения важнейших отраслей экономики топливом, повышение энергетической безопасности и оптимизацию государственных расходов.

Согласно постановлению, компания «Кыргыз мунай» определена главным поставщиком топлива и смазочных материалов для следующих секторов:

  • авиации,
  • горнодобывающей промышленности,
  • железнодорожного транспорта,
  • дорожного строительства.

Министерство транспорта и коммуникаций обязано обеспечить закупку топлива именно у «Кыргыз мунай» ведомственными организациями, а также координировать заключение долгосрочных контрактов.

Кроме того, «Кыргызалтын», «Аэропорты Кыргызстана» и их дочерним компаниям рекомендовано приобретать топливо исключительно у этого государственного предприятия.

Министерство энергетики будет поддерживать оптимизацию поставок и переработки нефтепродуктов «Кыргыз мунай».

Документ вступает в силу с момента официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335153/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан присоединился к международному договору по перевозке опасных грузов
В Кыргызстане сократят штат в Национальном статистическом комитете
В Кыргызстане обновили правила для иностранцев — какие документы теперь нужны
Утверждены новые правила по контролю и распространению религиозных материалов
В Кыргызстане обновили соцгарантии и компенсации для гидрометеорологов
Кабмин увеличил количество инвестиционных проектов на 2025 год до 134
В «сердце» Азии: два визита — два вектора, одна стратегия?
В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Кыргызстан и Татарстан подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2027 годы
В парламенте принесли присягу семь новых министров
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: За&nbsp;преступления своего отца поплатился сын Канатбека Исаева Камчыбек Ташиев: За преступления своего отца поплатился сын Канатбека Исаева
Президент Садыр Жапаров в&nbsp;последние три дня спит в&nbsp;самолете&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Президент Садыр Жапаров в последние три дня спит в самолете — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев приказал главе Минтранса ходить до&nbsp;ноября в&nbsp;камуфляжной форме Камчыбек Ташиев приказал главе Минтранса ходить до ноября в камуфляжной форме
Скандал между Азербайджаном и&nbsp;РФ. Баку отменил все мероприятия по&nbsp;линии Москвы Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
4 июля, пятница
09:56
В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды В Кыргызстане введут обязательное маркирование минераль...
09:45
Кабмин назначил «Кыргыз мунай» главным поставщиком топлива для госкомпаний
09:44
Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
09:42
Кабмин уточнил условия работы с инвесторами по добыче угля для обеспечения ТЭЦ
09:35
Кыргызстан присоединился к международному договору по перевозке опасных грузов