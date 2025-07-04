Кабмин назначил «Кыргыз мунай» главным поставщиком топлива для госкомпаний

Кабмин принял постановление, регулирующее поставки топлива и смазочных материалов для государственных и дочерних компаний, в уставном капитале которых государство владеет 50 и более процентами.

Документ направлен на обеспечение стабильного и непрерывного снабжения важнейших отраслей экономики топливом, повышение энергетической безопасности и оптимизацию государственных расходов.

Согласно постановлению, компания «Кыргыз мунай» определена главным поставщиком топлива и смазочных материалов для следующих секторов:

авиации,

горнодобывающей промышленности,

железнодорожного транспорта,

дорожного строительства.

Министерство транспорта и коммуникаций обязано обеспечить закупку топлива именно у «Кыргыз мунай» ведомственными организациями, а также координировать заключение долгосрочных контрактов.

Кроме того, «Кыргызалтын», «Аэропорты Кыргызстана» и их дочерним компаниям рекомендовано приобретать топливо исключительно у этого государственного предприятия.

Министерство энергетики будет поддерживать оптимизацию поставок и переработки нефтепродуктов «Кыргыз мунай».

Документ вступает в силу с момента официального опубликования.