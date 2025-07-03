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Власть

Торага ЖК в Португалии обсудил вопрос развития сотрудничества в области футбола

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в рамках рабочей поездки в Португалию посетил футбольный стадион, расположенный в городе Порту. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, спортивный объект построен в 2001 году и введен в эксплуатацию в 2003-м в связи с чемпионатом Европы, который прошел в 2004 году.

«На строительство стадиона, вмещающего 52 тысячи человек, затрачено около 100 миллионов евро. На спортивном объекте под названием «Драган» проведено множество международных соревнований, таких как чемпионат Европы, финал национальной лиги и в 2021-м финальные матчи между «Манчестер Сити» и «Челси», — говорится в сообщении.

Ознакомившись с условиями, созданными для футболистов и болельщиков, и встретившись с руководством стадиона, Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что в Кыргызстане в последние годы также уделяется особое внимание развитию этого вида спорта.

«Поэтому опыт Португалии очень важен для нас. В настоящее время в Бишкеке ведется строительство крупнейшего футбольного стадиона в Центральной Азии, рассчитанного более чем на 50 тысяч человек. С введением его в эксплуатацию появятся условия для организации не только национальных, но и международных соревнований на высоком уровне», — сказал он.

Вместе с этим спикер ЖК добавил, что Португалия также известна своими лучшими футболистами.

«Футбол — это не просто игра. В современных глобальных условиях это одна из дипломатических возможностей, укрепляющих дружбу и межгосударственные связи. Соответственно, нашим странам необходимо уделять приоритетное внимание сотрудничеству в этом направлении. Особенно кыргызские футболисты заинтересованы в изучении опыта и игровых методов у всемирно известных португальских футболистов», — сказал он.

Отметим, что на этом завершился рабочий визит Нурланбека Тургунбек уулу в Португалию, и сегодня, 3 июля, он вернулся в Бишкек. Торага Жогорку Кенеша посетил это государство для участия в очередных заседаниях Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
Ссылка: https://24.kg/vlast/335053/
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