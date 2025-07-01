Кабмин одобрил страновую программу по вопросам климатического финансирования

Адылбек Касымалиев провел заседание координационного совета по вопросам изменения климата, экологии и устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в повестку дня заседания включены два вопроса.

«Участники рассмотрели страновую программу между Кыргызстаном и Зеленым климатическим фондом на 2025-2028 годы по вопросам климатического финансирования. Программа включает в себя проекты:

по сокращению выбросов парниковых газов в жилищном секторе;

по повышению климатической устойчивости посредством адаптации, основанной на экосистемах, и управления рисками природных бедствий;

по улучшению экосистемных услуг для повышения устойчивости в горной зоне Иссык-Куля;

по интегрированному управлению водными ресурсами, основанные на локальных инициативах и данных, для устойчивого сельского хозяйства в Баткенской области;

по снижению эмиссии парниковых газов в жилищном секторе Кыргызстана;

по реализации программы климатического финансирования для малого и среднего бизнеса и домохозяйств.

Проекты одобрены членами координационного совета и участниками заседания», — говорится в сообщении.

Также рассмотрен план работы Центра климатического финансирования на 2025 год.

«Как вам известно, в недавно утвержденной нацпрограмме развития предусмотрено направление — устойчивость к изменению климата. Одной из ключевых задач государства как в контексте международных обязательств, так и в рамках национальной политики является адаптация к изменениям климата и смягчение их последствий, а также сохранение природных экосистем, видов и генетического разнообразия. Защита биоразнообразия, водных ресурсов и природного наследия позволит сохранить уникальные горные экосистемы для будущих поколений. Поэтому крайне важно действовать активно и своевременно», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.