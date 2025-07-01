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Власть

Налоговая и Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину

Налоговую и Таможенную службы переведут из Министерства финансов в прямое подчинение кабинета министров. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на мероприятии, посвященном 35-летию ГНС.

Он поздравил госслужащих с праздником, упомянув, что Налоговая и Таможенная службы переходят под контроль кабинета министров.

«Недавно я рассказал об этом Алмамбету Насыркановичу (Шыкмаматов, председатель ГНС. — Прим. 24.kg), и мы приняли решение», — заявил Адылбек Касымалиев.

В рамках мероприятия выступили и другие представители госорганов. Они поздравили сотрудников ГНС и выразили свою благодарность за проделанную работу. Также проведено награждение служащих за выдающиеся достижения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334822/
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