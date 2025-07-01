Новую спецтехнику получили спасатели МЧС Кыргызстана

Сегодня в Бишкеке на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) спасателям передали новую спецтехнику. Мероприятие прошло с участием председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и министра чрезвычайных ситуаций генерал-майора Бообека Ажикеева.

Камчыбек Ташиев поздравил спасателей и ветеранов с профессиональным праздником, подчеркнув важность работы МЧС в условиях роста количества чрезвычайных ситуаций. «Вы играете ключевую роль в предотвращении бедствий и спасении жизней», — сказал он.

Бообек Ажикеев отметил, что новая техника, закупленная при поддержке государства, позволит эффективнее бороться с пожарами и ликвидировать последствия ЧС. Он поблагодарил спасателей за мужество и профессионализм.

В этом году МЧС получило 28 единиц техники: 11 пожарных автомобилей КамАЗ, 4 бортовых КамАЗа, 3 легковые машины VID, 6 Chevrolet Cobalt, погрузчики и другую спецтехнику. Кроме того, передано 500 комплектов спецодежды и средств пожаротушения.

С 2021 года техническая база ведомства обновилась почти на 800 единиц техники, из которых более 570 — новые авто. В парке есть аварийные и пожарные, пассажирские и грузовые машины, катера, самолеты и вертолеты.