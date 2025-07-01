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Власть

В Кыргызстане обновили правила для иностранцев — какие документы теперь нужны

Кабмин утвердил новые правила оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в стране. Эти изменения направлены на упрощение и ускорение миграционных процессов.

Согласно новому постановлению, порядок оформления резидент-карты будет действовать до 1 июля 2026 года. Также внесены изменения в перечень документов, необходимых для легального пребывания и продления разрешения на проживание.

Какие документы теперь считаются основанием для пребывания:

  • виза;
  • разрешение на проживание (вид на жительство);
  • резидент-карта Кыргызстана;
  • статус «Кайрылман» («Возвращенец»);
  • «Мекен-карта» (карта на возвращение на родину)

Если другие международные соглашения не предусматривают иное, то именно эти документы считаются основанием для пребывания и продления разрешений.

Другие важные изменения:

  • слово «каттоо» (регистрация) из правил убрали, что упрощает процедуру оформления;
  • органы, отвечающие за миграцию, получат новые функции по оформлению и контролю документов.

Постановление вступает в силу сегодня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334784/
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