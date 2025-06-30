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Власть

Повестку предстоящего визита Садыра Жапарова в Таджикистан обсудили в Чолпон-Ате

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров сегодня, 30 июня, принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, обсуждены вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного сотрудничества между странами, а также повестка предстоящего визита Садыра Жапарова в РТ.

Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям Кыргызстану и Таджикистану удалось придать двустороннему взаимодействию устойчивую динамику развития.

В свою очередь, Сироджиддин Мухриддин выразил готовность наращивать сотрудничество во всех сферах, включая торгово-экономическую.

В этом контексте он констатировал рост объема взаимной торговли. Перед ведомствами РТ поставлена задача разработать новые меры, направленные на существенное увеличение объема товарооборота.

Сироджиддин Мухриддин также подчеркнул, что государства укрепляют взаимодействие и в многостороннем формате: в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других объединений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334735/
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Повестку предстоящего визита Садыра Жапарова в Таджикистан обсудили в Чолпон-Ате