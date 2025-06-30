Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание с участием руководителей профильных государственных и муниципальных органов, а также предприятий с государственной долей по вопросам реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновник заявил, что сегодня в нашей стране по всей протяженности международной железной дороги, которая составляет 304 километра, официально начались полномасштабные строительные работы.

«Этот проект имеет не только инфраструктурное значение. Он направлен на улучшение качества жизни, экономический рост и укрепление связей между регионами и народами. В связи с этим поручаю руководителям соответствующих госорганов оперативно решать возникающие вопросы на местах и своевременно докладывать об этом в администрацию президента», — отметил он.

В ходе совещания рассмотрено более десяти вопросов, возникающих в процессе строительства, и даны соответствующие поручения профильным госорганам по их оперативному решению.

Протяженность участка железной дороги, проходящего по территории КР, — более 304 километров, а общая стоимость строительства оценивается в $4 миллиарда 700 миллионов. Этот проект является одним из самых сложных инженерных сооружений: около 40 процентов железных путей пройдет через тоннели и мосты — планируется строительство 27 тоннелей и 41 моста. Завершение всех работ намечено к 2030 году.

Напомним, что 27 декабря 2024-го дан официальный старт строительству железной дороги. Тогда с обращениями по случаю начала реализации проекта выступили президент Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, подчеркнувшие значимость проекта для всего региона.