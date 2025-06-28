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Власть

Пытки и другие жестокие виды унижения обсудили в МИД с подкомитетом ООН

Заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев провел встречу с заместителем председателя подкомитета ООН по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Элиной Штейнерте.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Асеин Исаев проинформировал о реализации на национальном уровне положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Он отметил установление во всех изоляторах временного содержания и исправительных учреждениях страны горячих линий, анонимных ящиков для обращений и информационных стендов о правах задержанных. Также обратил внимание на действующую систему внезапных проверок органами прокуратуры ИВС и следственных подразделений, размещение в них камер видеонаблюдения с функцией онлайн-доступа прокурора.

Регулярные проверки ИВС и исправительных учреждений проводятся совместно с органами прокуратуры, институтом омбудсмена и Национальным центром по предупреждению пыток.

Элина Штейнерте отметила достижения республики в области предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она подчеркнула важность соответствия национальных превентивных механизмов положениям Конвенции против пыток и факультативного протокола к ней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334567/
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