Садыр Жапаров участвовал в заседании Высшего Евразийского экономсовета в Минске

Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, в рамках рабочего визита в Беларусь принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического в Минске. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, с момента создания ЕАЭС, ВВП государств – членов союза вырос на 18 процентов и превысил $2,5 триллиона.

При этом промышленное производство выросло на 29 процентов, прирост объема производства сельскохозяйственной продукции составил 25 процентов, а взаимная торговля выросла в более чем в 2 раза.

За 10 лет объем реального ВВП Кыргызской Республики вырос на 56 процентов, объем взаимной торговли со странами ЕАЭС вырос в два раза. Промышленное производство страны выросло на 54 процента, а объем сельскохозяйственного производства – на 30 процентов.

В ходе заседания главы государств – членов ЕАЭС рассмотрели всего 14 вопросов повестки.

Подписан ряд многосторонних документов, в том числе IV большой протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, который содержит поправки по устранению пробелов в правовом регулировании, выявленные в ходе правоприменительной практики.

Также по итогам заседания подписаны торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.