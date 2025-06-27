17:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Депутат ЖК возмущен, что их предложения не учитываются при разработке законов

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов возмущен, что их предложения не учитываются при разработке законопроектов. В связи с этим он инициировал изменения в закон о регламенте парламента.

Нардеп отмечает, что его проект закона разработан для обеспечения права депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на полноценное участие в законотворческой деятельности.

Улугбек Ормонов отмечает, что, согласно части 2 статьи 50 Закона КР «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», фракции, депутатские группы, комитеты, парламентарии, кабинет министров, Верховный суд и генеральный прокурор по вопросам, относящимся к их ведению, Народный курултай, представители гражданского общества вправе направить письменные замечания и предложения по проекту закона в ответственный комитет в течение двух недель со дня его размещения на официальном сайте парламента.

Внесенные письменные предложения в соответствии с частью 6 статьи 50 указанного закона находят лишь отражение в заключении, принимаемом ответственным комитетом по итогам рассмотрения проекта закона и сопроводительных документов.

«Тем самым письменные замечания и предложения фракций, депутатских групп, комитетов и нардепов по проекту закона, какой бы характер они не носили, не рассматриваются на предмет внесения изменений и дополнений в законопроект», — подчеркивает Улугбек Ормонов.

Нардеп пришел к выводу, что часть 2 статьи 50 Закона Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» формально регламентирует право вышеназванных субъектов на внесение письменных замечаний и предложений по проекту закона, которые реально не влияют на изменение законопроекта.

В связи с этим он предлагает в законе прописать, что если предложения фракций, депутатских групп, комитетов и нардепов соответствуют концепции законопроекта, то они вносятся в документ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334490/
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
Марлен Маматалиев вновь предлагает прописать механизм отзыва депутата горкенеша
Депутат ЖК уверен, что госслужащие не смогут сдать тесты по кыргызскому языку
Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок
По 60 детей в классе. Нардеп о проблемах зачисления в школу и нехватке мест
Депутат ЖК Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на наркотики
Депутат недоволен работой Нацбанка по защите граждан от мошенников
Насилие над детьми. Спикер призвал депутатов не оценивать однобоко работу МВД
Парламент принял законопроект ГКНБ о кандидатах на пост президента и депутата
Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Закон о СМИ. Депутаты предлагают вернуть норму об обязательной регистрации
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на&nbsp;второй срок Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок
Назначен новый мэр Токмака Назначен новый мэр Токмака
Суд в&nbsp;США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в&nbsp;третьи страны Суд в США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Бизнес
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
27 июня, пятница
17:56
Суд отпустил под домашний арест милиционера, ударившего девушку на ГЭС-5 Суд отпустил под домашний арест милиционера, ударившего...
17:54
Суд продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека до 30 сентября
17:42
Чистый воздух. Каким может быть государственное финансирование
17:03
По подозрению в вымогательстве в Иссык-Кульской области задержали члена ОПГ
16:56
Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV