Депутат ЖК возмущен, что их предложения не учитываются при разработке законов

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов возмущен, что их предложения не учитываются при разработке законопроектов. В связи с этим он инициировал изменения в закон о регламенте парламента.

Нардеп отмечает, что его проект закона разработан для обеспечения права депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на полноценное участие в законотворческой деятельности.

Улугбек Ормонов отмечает, что, согласно части 2 статьи 50 Закона КР «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», фракции, депутатские группы, комитеты, парламентарии, кабинет министров, Верховный суд и генеральный прокурор по вопросам, относящимся к их ведению, Народный курултай, представители гражданского общества вправе направить письменные замечания и предложения по проекту закона в ответственный комитет в течение двух недель со дня его размещения на официальном сайте парламента.

Внесенные письменные предложения в соответствии с частью 6 статьи 50 указанного закона находят лишь отражение в заключении, принимаемом ответственным комитетом по итогам рассмотрения проекта закона и сопроводительных документов.

«Тем самым письменные замечания и предложения фракций, депутатских групп, комитетов и нардепов по проекту закона, какой бы характер они не носили, не рассматриваются на предмет внесения изменений и дополнений в законопроект», — подчеркивает Улугбек Ормонов.

Нардеп пришел к выводу, что часть 2 статьи 50 Закона Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» формально регламентирует право вышеназванных субъектов на внесение письменных замечаний и предложений по проекту закона, которые реально не влияют на изменение законопроекта.

В связи с этим он предлагает в законе прописать, что если предложения фракций, депутатских групп, комитетов и нардепов соответствуют концепции законопроекта, то они вносятся в документ.