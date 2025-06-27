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Власть

Садыр Жапаров озвучил предложения по модернизации экономики на форуме в Минске

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, в рамках рабочего визита в Минск, принял участие в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума-2025 «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении на вопросы модератора форума относительно развития промышленности и совместных образовательных, научных программ, глава государства обозначил, что в последние годы Кыргызская Республика придает особое значение укреплению промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

Так, он отметил, что механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в рамках Союза стал одним из наиболее эффективных мер в этом направлении.

Вместе с тем, на начальном этапе бизнес сталкивается с трудностями при оформлении заявок и выполнении требований. В этой связи, президент предложил пересмотреть условия отбора и критерии поставки оборудования и комплектующих, особенно для стран с малой экономикой.

Также Садыр Жапаров предложил предпринимать системные шаги по модернизации экономики:

  • повышать локализацию производств и развивать кластеры с малым и средним бизнесом, уделяя особое внимание цифровой трансформации и автоматизации;
  • усиливать научно-исследовательский потенциал в промышленности и сельском хозяйстве через обмен информацией и расширение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
  • обеспечивать устойчивое финансирование научных и инновационных проектов, включая создание механизмов поддержки совместных исследований и формирования сети центров компетенций.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызская Республика уже заложила основу для промышленного развития: вопросы индустриализации включены в Национальную программу развития до 2030 года. Основной упор сделан на формирование устойчивой промышленной базы, развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и использование кластерного подхода.

Президент отметил, что перспективными отраслями для Кыргызстана остаются текстиль, пищевая переработка, производство стройматериалов, фармацевтика и машиностроение. Все они обладают высоким потенциалом для создания рабочих мест и развития регионов.

В завершение Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика выступает за активное промышленное сотрудничество как внутри Союза, так и с внешними партнерами, и обладает необходимыми ресурсами для развития единой евразийской промышленности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334356/
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