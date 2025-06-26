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Власть

Садыр Жапаров принимает участие в IV форуме ЕЭФ в Минске

Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, принимает участие в IV Евразийском экономическом форуме в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главы государств Евразийского экономического союза — Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян (в формате видеоконференции), президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев обсудят перспективные направления сотрудничества и повышения устойчивости экономик государств-членов.

Перед началом форума глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал Александр Лукашенко.

Далее форум продолжится в расширенном составе с участием членов делегаций, где выступят лидеры государств ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334355/
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