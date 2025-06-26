Садыр Жапаров подписал Закон «Об оперативно-разыскной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, документ принят Жогорку Кенешем 21 мая 2025 года.

Его цель — совершенствование деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики по противодействию преступности, а также повышение гарантий соблюдения прав и законных интересов личности в ходе оперативно-разыскной деятельности.

Согласно закону, оперативно-разыскные мероприятия подразделяются на неограничивающие конституционные права граждан и проводимые по специальным следственным действиям (статья 7).

В статьях 14, 15, 16 и 17 определяются уполномоченные органы, имеющие право осуществлять оперативно-разыскную деятельность (далее ОРД), их права, обязанности, социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД. Также в статьях 18 и 19 предусмотрены порядок и условия привлечения граждан к подготовке или проведению оперативно-разыскных мероприятий, а также гарантии защиты лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД.

В статьях 22 и 23 предусмотрен порядок осуществления прокурорского надзора за ОРД и ведомственного контроля. При этом отмечается, что сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления ОРД в предмет прокурорского надзора не входят.

Документом признается утратившим силу действующий Закон «Об оперативно-разыскной деятельности» от 16 октября 1998-го (с последующими изменениями и дополнениями, принятыми с 2001 по 2023 год).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.